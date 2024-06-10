Жителю Екатеринбурга, отругавшему школьника за Z-шапку, дали три года колонии

Мужчину из Екатеринбурга по имени Александр Неустроев признали виновным в хулиганстве, совершенном с угрозой применения насилия, по мотивам ненависти в отношении социальной группы. Информация об этом появилась в телеграм-канале прокуратуры Свердловской области.
Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил мужчину к трем годам колонии-поселения.
56-летнего Неустроева задержали в Екатеринбурге в апреле 2023 года после того, как он обозвал «придурком» 12-летнего подростка из‑за шапки с буквой Z. На него завели сперва административное дело по статье о мелком хулиганстве, а затем уголовное — по статье 213 УК («Хулиганство»), отказавшись от административного производства.
Мужчина раскаялся в том, что оскорбил школьника, и извинился перед ним и его родителями. В июне екатеринбургский суд прекратил уголовное дело в отношении Неустроева и назначил ему штраф в 7000 рублей. В пресс-службе суда уточнили, что такой приговор вынесли, поскольку «так судья решила и прокурор не возражал».
В августе 2023-го прокуратура обжаловала решение суда о прекращении уголовного дела. Она назвала действия Неустроева «циничными» и «не только направленными против школьника, но и причиняющими ущерб социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам Российской Федерации».