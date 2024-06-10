Жителю Екатеринбурга, отругавшему школьника за Z-шапку, дали три года колонии

Мужчина раскаялся в том, что оскорбил школьника, и извинился перед ним и его родителями. В июне екатеринбургский суд прекратил уголовное дело в отношении Неустроева и назначил ему штраф в 7000 рублей. В пресс-службе суда уточнили, что такой приговор вынесли, поскольку «так судья решила и прокурор не возражал».