В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против мужчины, оскорбившего подростка в шапке с литерой Z

В Ектеринбурге в отношении мужчины, обозвавшего «придурком» 12-летнего подростка из‑за шапки с литерой Z, возбудили уголовное дело. Об этом сообщило издание «Лента.ру».
Мужчину обвинили по ст. 213 УК РФ о хулиганстве. Ранее против него завели административное дело по статье о мелком хулиганстве. Теперь же следствие отказалось от этого производства и открыло уголовный процесс.
В связи с чем правоохранители решили квалифицировать поступок екатеринбуржца как уголовное преступление, неизвестно. Ранее мужчина раскаялся в том, что оскорбил школьника, и извинился перед ним и его родителями.
По новому обвинению екатеринбуржцу может грозить до лишение свободы на срок до пяти лет. До конфликта с подростком у обвиняемого не было судимостей, также он не состоял на учете у психиатра. Мужчину уже задержали.
Видео с инцидентом появилось в соцсетях 24 апреля. На нем мужчина нецензурно выражается и называет родителей подростка «идиотами». Судя по ролику, мужчину возмутила публичная поддержка ребенком военной операции на Украине.
Мама мальчика пояснила, что сын сам попросил пришить ему символ на шапку, поскольку гордится своим отцом — служащим Росгвардии. Родители школьника попросили полицию открыть дело о дискредитации армии.
На ситуацию обратил внимание депутат Госдумы Андрей Альшевских. Он согласился с родителями потерпевшего, что екатеринбуржец «высказал неуважение к нашей армии». Глава СК Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад об инциденте.