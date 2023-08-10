Прокуратура оспорит решение по делу мужчины, оштрафованного за оскорбление подростка в шапке с Z

Генеральная прокуратура обжалует решение Ленинского суда Екатеринбурга прекратить уголовное дело в отношении Александра Неустроева, оскорбившего подростка в шапке с буквой Z. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение ведомства.
В прокуратуре сочли, что при рассмотрении дела были допущены «существенные нарушения». В частности, в разбирательстве не участвовал потерпевший или его законный представитель. Кроме того, суд не изучил, возместил ли обвиняемый вред и раскаялся ли он, заявили в ведомстве.
«Совершенное Неустроевым деяние относится к категории средней тяжести, однако уголовное дело не могло быть прекращено, поскольку оно является циничным, не только направлено против школьника, но и причиняет ущерб социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения и интересам Российской Федерации», — отметили там.
В апреле екатеринбуржец обозвал «придурком» 12-летнего подростка из‑за шапки с буквой Z. На него завели сперва административное дело по статье о мелком хулиганстве, а затем уголовное — по статье 213 УК («Хулиганство»), отказавшись от административного производства.
Мужчина раскаялся в том, что оскорбил школьника, и извинился перед ним и его родителями. По уголовной статье ему грозило до пяти лет тюрьмы.
9 августа екатеринбургский суд прекратил уголовное дело в отношении Александра Неустроева и назначил ему штраф в 7000 рублей. В пресс-службе суда сказали РИА «Новости», что такой приговор был вынесен, поскольку «так судья решила и прокурор не возражал».
Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов и глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн раскритиковали судебное решение. Кузнецов попросил министра внутренних дел Владимира Колокольцева уточнить, в чем заключалось «деятельное раскаяние» Неустроева, Хинштейн пообещал обратиться в Генпрокуратуру с протестом на решение суда.