Прокуратура оспорит решение по делу мужчины, оштрафованного за оскорбление подростка в шапке с Z

В прокуратуре сочли, что при рассмотрении дела были допущены «существенные нарушения». В частности, в разбирательстве не участвовал потерпевший или его законный представитель. Кроме того, суд не изучил, возместил ли обвиняемый вред и раскаялся ли он, заявили в ведомстве.