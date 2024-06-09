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Москвич делал скульптуру своего члена и зацементировал его

Сегодня в 19:42
Фото: Alex Ghizila / Unsplash

Житель Москвы случайно зацементировал свой пенис. Он перепутал смесь с глиной. Об этом пишет Рен-ТВ.

22-летний москвич позвонил в скорую помощь, когда не смог вызволить себя из цементной смеси, рассказывает источник телеканала. По словам собеседника, юноша пытался отмочить застывший материал и смыть, но это ни к чему не привело.

«Юноша заявил врачам, что хотел сделать скульптуру своего пениса из глины, но случайно перепутал составы и взял цемент. Парень понял, что его половой орган оказался в ловушке, только когда цемент почти застыл», — передает источник.

Бывший мэр Рио-де-Жанейро Сезар Майя случайно присоединился к онлайн-заседанию совета, сидя на унитазе. В какой‑то момент он осознал, что камера показывает больше, чем нужно, но уже было поздно.

Лидер сессии Пабло Мелло в попытке продолжить обсуждение повестки дня отвел глаза от экрана и отодвинул микрофон, а затем сквозь смех сказал: «Член Совета Сезар Майя, я прошу вас выключить камеру, пожалуйста». «Конечно», — смущенно ответил экс-мэр.

В Токио предложили запустить приложение для знакомств, поощряющее серьезные отношения.

В его разработку власти инвестировали более миллиона долларов. Сервис будет предусматривать строгие условия регистрации, чтобы убедиться, что пользователи действительно хотят создать семью.

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