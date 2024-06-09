Москвич делал скульптуру своего члена и зацементировал его

Житель Москвы случайно зацементировал свой пенис. Он перепутал смесь с глиной. Об этом пишет Рен-ТВ.
22-летний москвич позвонил в скорую помощь, когда не смог вызволить себя из цементной смеси, рассказывает источник телеканала. По словам собеседника, юноша пытался отмочить застывший материал и смыть, но это ни к чему не привело.
«Юноша заявил врачам, что хотел сделать скульптуру своего пениса из глины, но случайно перепутал составы и взял цемент. Парень понял, что его половой орган оказался в ловушке, только когда цемент почти застыл», — передает источник.
Бывший мэр Рио-де-Жанейро Сезар Майя случайно присоединился к онлайн-заседанию совета, сидя на унитазе. В какой‑то момент он осознал, что камера показывает больше, чем нужно, но уже было поздно.
Лидер сессии Пабло Мелло в попытке продолжить обсуждение повестки дня отвел глаза от экрана и отодвинул микрофон, а затем сквозь смех сказал: «Член Совета Сезар Майя, я прошу вас выключить камеру, пожалуйста». «Конечно», — смущенно ответил экс-мэр.
В его разработку власти инвестировали более миллиона долларов. Сервис будет предусматривать строгие условия регистрации, чтобы убедиться, что пользователи действительно хотят создать семью.