В Токио запустят приложение для знакомств с обязательством о браке

Мэрия Токио предложила запустить приложение для знакомств, поощряющее брак и рождение детей. Об этом сообщает AP.
В разработку приложения муниципальные власти инвестировали более миллиона долларов США. Сервис будет предусматривать строгие условия регистрации, чтобы убедиться, что пользователи стремятся к браку.
По данным местных СМИ, приложение будет требовать не только подтверждение личности, но и справку о доходах, и подписанный бланк о том, что человек готов вступить в брак.
Во время регистрации пользователям нужно будет заполнить 15 категорий личных данных, включая рост и образование. После этого они будут обязаны пройти собеседование с операторами.
Согласно данным министерства здравоохранения, число браков в Японии сокращается, поскольку уровень рождаемости в стране упал до исторического минимума. В прошлом году было заключено 474 717 браков по сравнению с 504 930 в 2022 году, а число рождений составило 727 277 по сравнению с 770 759.