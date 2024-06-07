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В Токио запустят приложение для знакомств с обязательством о браке

Сегодня в 19:26
Фото: Priscilla Du Preez/Unsplash

Мэрия Токио предложила запустить приложение для знакомств, поощряющее брак и рождение детей. Об этом сообщает AP.

В разработку приложения муниципальные власти инвестировали более миллиона долларов США. Сервис будет предусматривать строгие условия регистрации, чтобы убедиться, что пользователи стремятся к браку.

По данным местных СМИ, приложение будет требовать не только подтверждение личности, но и справку о доходах, и подписанный бланк о том, что человек готов вступить в брак.

Во время регистрации пользователям нужно будет заполнить 15 категорий личных данных, включая рост и образование. После этого они будут обязаны пройти собеседование с операторами.

Согласно данным министерства здравоохранения, число браков в Японии сокращается, поскольку уровень рождаемости в стране упал до исторического минимума. В прошлом году было заключено 474 717 браков по сравнению с 504 930 в 2022 году, а число рождений составило 727 277 по сравнению с 770 759.

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