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Экс-мэр Рио-де-Жанейро случайно подключился к онлайн-заседанию мэрии, сидя на унитазе

Вчера в 23:24
Фото: Possessed Photography/Unsplash

Бывший мэр Рио-де-Жанейро Сезар Майя (он пробыл на этом посту три срока) случайно присоединился к онлайн-заседанию в мэрии, сидя на унитазе. Видео со встречи завирусилось в сети.

На видеозаписи видно, как Майя сидит в туалете со спущенными брюками. В какой‑то момент он осознал, что камера ноутбука показывает больше, чем нужно, но уже было поздно.

Лидер сессии Пабло Мелло, сидящий в зале заседаний совета, едва сдержал смех. В попытке продолжить обсуждение повестки дня он отвел глаза от экрана и отодвинул микрофон, а затем сквозь смех сказал: «Член Совета Сезар Майя, я прошу вас выключить камеру, пожалуйста». «Конечно», — ответил экс-мэр.

Позже пресс-служба Майи объяснила, что в какой‑то момент он почувствовал себя очень плохо и не отдавал отчет в своих действиях. В это время на сессии обсуждался вопрос культурного наследия.

Это не первая оплошность, постигшая чиновников после того, как онлайн-встречи стали популярны. В мае 2020 года бразильский бизнесмен случайно включил камеру, принимая душ во время встречи с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

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