В ХМАО медведь залез на электрический столб и сгорел

В Ханты-Мансийском округе нашли тело медведя на электрическом столбе. Его фото опубликовал телеграм-канал «ЧП Нижневартовск. Происшествия»
Инцидет произошел на Северо-Варьеганском месторождении. По словам автора фото, лесной зверь полез на опору линии электропередач за птичьими яйцами.
Косолапому удалось достичь самого верха прежде, чем его ударило током и наступила смерть. Снимать беднягу с высоты пришлось специалистам, уточняет канал.
Минприроды предлагает расширить сроки охоты на медведей в зимний период. Сейчас сезон заканчивается 31 декабря и начинается в последнюю неделю марта. Ведомство же предлагает дать охотникам право в январе и феврале. Это вызывало протест зоозащитников, уверенных, что мера приведет к убийству медведей в берлогах, а также сокращению популяции гималайских медведей, чьи берлоги часто находятся в дуплах деревьев.
В Индонезии шестиметровый питон целиком проглотил местную жительницу. Женщина отправилась одна в лес и там столкнулась с опасной змеей.
Ее муж и соседи наткнулись на рептилию во время поисков пропавшей. Их удивило огромное брюхо животного, в котором обнаружилось тело с одеждой.