В ХМАО медведь залез на электрический столб и сгорел

Минприроды предлагает расширить сроки охоты на медведей в зимний период. Сейчас сезон заканчивается 31 декабря и начинается в последнюю неделю марта. Ведомство же предлагает дать охотникам право в январе и феврале. Это вызывало протест зоозащитников, уверенных, что мера приведет к убийству медведей в берлогах, а также сокращению популяции гималайских медведей, чьи берлоги часто находятся в дуплах деревьев.