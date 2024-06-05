Экоактивисты выступили против увеличения сроков охоты, чтобы защитить медведей в берлогах

Зоозащитники запустили петицию против легализации охоты на медведей в зимний период. Они требуют, чтобы Минприроды отказалось от планов по увеличению сроков разрешенной охоты.
Продолжительность сезона охоты, согласно внесенным предложениям, должна увеличиться c 1 марта 2025 года. Если сейчас на медведей разрешено охотиться с 21 марта по 10 июня и с 1 августа по 31 декабря, то вскоре охотникам дадут право убивать животных также в июле, январе и феврале.
Зоозащитники опасаются, что это приведет к убийству медведей в берлогах. Такие практики эксперты называют браконьерскими и варварскими, поскольку медведи в спячке не могут себя защитить и, кроме того, обзаводятся в зимний период потомством.
Особенно опасаются зоозащитники за гималайских медведей, которые устраивают берлоги не на земле, а в дуплах деревьев. Они после увеличения охотничьего сезона станут легкой добычей для охотников.
Сторонники изменений в правила охоты утверждают, что поправки «имеют важное значение для оптимизации охотхозяйственной деятельности и повышения ее инвестиционной привлекательности». Они считают также, что популяции медведей в России нужна регуляция.
Эколог Анатолий Кудактин заявил, что «люди не охотятся на медведей». «Мясо их в пищу не употребляется, шкуры нужны настолько ограниченному количеству людей, так что имеющиеся ежегодные лимиты на отстрел выполняются максимум на 30–50%», — отметил он.
Гималайский медведь при этом находится в Красном списке Международного союза охраны природы и природных ресурсов, он считается уязвимым видом. С 1982 по 1997 год гималайский медведь был включен и в Красную книгу России.