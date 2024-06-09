Жительницу Индонезии целиком проглотил питон

50-летняя Фарида пропала 6 июня. Мать четверых детей ушла продавать еду на рынок в деревне Калемпанг и не вернулась домой. Путь от места жительства до торговой площади лежит через лес, в котором на утро ее и стали искать родственники и соседи.
Обойдя заросли, они обнаружили шестиметрового сетчатого питона с необычайно распухшим брюхом. Вспоров живот, спасатели обнаружили тело пропавшей — оно было почти не повреждено и даже сохранило одежду. На переваривание добычи у животного ушел бы целый месяц.
На ноге удалось найти следы зубов. Вероятно, рептилия укусила женщину, обвилась вокруг тела и задушила, а затем проглотила целиком.
«Я никогда не смогу забыть, как отпустил ее одну в лес. Если бы я был с ней в тот день, змея не посмела бы ее тронуть. Я сожалею о тех страданиях, через которые она прошла. Мне жаль нашу семью», — жалеет муж Фариды.
Глава деревни отметил, что раньше в поселении такого не случалось и теперь он будет предупреждать местных жителей об опасности, попросит мужей и отцов сопровождать своих жен и дочерей в прогулках по зарослям.