Жительницу Индонезии целиком проглотил питон

«Я никогда не смогу забыть, как отпустил ее одну в лес. Если бы я был с ней в тот день, змея не посмела бы ее тронуть. Я сожалею о тех страданиях, через которые она прошла. Мне жаль нашу семью», — жалеет муж Фариды.