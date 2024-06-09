Глава Рособрнадзора: контрольные работы в школах не должны занимать больше 10% учебного времени

На данный момент контрольные работы в некоторых школах по некоторым предметам занимают от 35 до 40% учебного времени, что «не может не раздражать и учеников, и родителей, и учителей». Все контрольные, которые проводят школы не в рамках ВПР, должны быть согласованы с Рособрнадзором, уточнил Музаев.