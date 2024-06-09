Глава Рособрнадзора: контрольные работы в школах не должны занимать больше 10% учебного времени

С 1 сентября контрольные работы в школах не должны занимать более 10% учебного времени. Об этом заявил ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на Петербургском международном экономическом форуме.
«Все остальное — это нарушение, за которое понесут наказание руководители образовательных учреждений, муниципалитеты, если они виноваты, министерства региональные. И мы все силы бросим в следующем году на то, чтобы за этой ситуацией следить», — сказал Музаев.
На данный момент контрольные работы в некоторых школах по некоторым предметам занимают от 35 до 40% учебного времени, что «не может не раздражать и учеников, и родителей, и учителей». Все контрольные, которые проводят школы не в рамках ВПР, должны быть согласованы с Рособрнадзором, уточнил Музаев.
Ранее Музаев сообщил, что пойманные со шпаргалками на ЕГЭ школьники не смогут пересдать экзамен в 2024 году. Снова прийти на экзамен у нарушителей получится только через год.