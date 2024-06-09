Пойманным со шпаргалками на экзамене школьникам не дадут пересдать ЕГЭ в этом году

Школьники, пойманные со шпаргалками на ЕГЭ, не смогут пересдать экзамен в 2024 году. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, его слова цитирует ТАСС.
«Новый порядок пересдачи — это не подарок для нарушителей. Если ты пришел списывать, если ты пришел обмануть в первую очередь своих сверстников, сдать нечестно, с использованием шпаргалки, телефона, то приходи только через год», — сказал руководитель агентства.
Чиновник добавил, что право пересдачи получат те, кому стало плохо во время процедуры, и предположил, что к ним присоединятся те, кто получил результаты ниже пороговых баллов.
«А результаты выше 60 баллов будут у ребят, я не думаю, что большой процент пойдет пересдавать», — считает Музаев.
Предложение дать выпускникам школ шанс пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании выдвинул Владимир Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию. Как сообщали в Рособрнадзоре, право пересдачи не предусмотрено лишь для тех, кто сдавал госэкзамен в досрочный этап с 22 марта по 22 апреля.
Пересдачи по информатике, обществознанию, русскому языку, физике, химии, а также письменной части экзамена по иностранным языкам пройдут 4 июля, пересдачи по биологии, географии, математике базового и профильного уровней, истории, литературе и устной части экзамена по иностранным языкам — 5 июля.