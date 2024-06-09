Пойманным со шпаргалками на экзамене школьникам не дадут пересдать ЕГЭ в этом году

«Новый порядок пересдачи — это не подарок для нарушителей. Если ты пришел списывать, если ты пришел обмануть в первую очередь своих сверстников, сдать нечестно, с использованием шпаргалки, телефона, то приходи только через год», — сказал руководитель агентства.