Люся Чеботина выступила против введения дресс-кода для артистов и готова прекратить выступать в случае принятия закона о нем. Такой законопроект внесли в Госдуму на этой неделе. На инфоповод певица отреагировала в комментарии для Shot.
Исполнительница «Солнца Монако» отметила, что авторы инициативы не знают, как может быть непросто и жарко одновременно танцевать и петь вживую на сцене.
«Физически бывает настолько тяжело, что можно потерять сознание. Меня несколько раз уносили со сцены из‑за того, как там жарко. Если введут такой закон, то, к сожалению, со своей концертной деятельностью я закончу», — сказала артистка журналисту.
Чеботина пошутила, что в случае принятия законопроекта ей придется петь в шубе и стоять у микрофона неподвижно.
Законопроект о дресс-коде для музыкантов на сцене Госдуме подготовили члены Госсобрания Башкортостана. Они предложили запретить «непристойные и оскорбительные образы», а также употреблять алкоголь и наркотики до и во время мероприятий.
«Неподготовленные слушатели с несформировавшимся мировоззрением попадают под влияние таких артистов и нравственно деградируют», — уверены авторы документа.
Поводом для законопроекта стало недовольство башкирского депутата образом Ольги Бузовой на сцене VK Fest в Уфе. На ее сценический костюм пожаловались в местное управление Следственного комитета, а глава «Лиги безопасного интернета» назвала выступление «голой вечеринкой».
Певица позже принесла извинения тем, кого мог оскорбить ее наряд: «Я всегда несу любовь и добро. Живу и работаю во благо Родины, и все это знают. Это главные ценности для меня и для моих людей. Не ищите зло там, где его нет».