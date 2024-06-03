«Я всегда несу любовь и добро»: Бузова извинилась за наряд на выступлении в Уфе

По словам певицы, она семь лет выступает на VK Fest, и ее сценические образы всегда яркие и обсуждаемые: «В этом году я, не изменяя себе, тоже вышла в ярком образе. Для меня сцена — это часть жизни, я всегда тщательно готовлюсь к выступлениям и шью новые наряды. Это про любовь к профессии и к моим слушателям. Зрители при желании могли прийти на программу любого артиста. Но выбрали меня, ибо у нас особая связь с аудиторией».