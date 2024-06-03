«Я всегда несу любовь и добро»: Бузова извинилась за наряд на выступлении в Уфе

Ольга Бузова извинилась за свой откровенный наряд на выступлении на VK Fest в Уфе.
«Я человек эмпатичный, и люблю людей. И всегда переживаю, если кому‑то плохо или некомфортно. Мы с командой приносим извинения, если мой наряд выглядел оскорбительно. Я всегда несу любовь и добро. Живу и работаю во благо Родины, и все это знают. Это главные ценности для меня и для моих людей. Не ищите зло там, где его нет», — сказала она.
По словам певицы, она семь лет выступает на VK Fest, и ее сценические образы всегда яркие и обсуждаемые: «В этом году я, не изменяя себе, тоже вышла в ярком образе. Для меня сцена — это часть жизни, я всегда тщательно готовлюсь к выступлениям и шью новые наряды. Это про любовь к профессии и к моим слушателям. Зрители при желании могли прийти на программу любого артиста. Но выбрали меня, ибо у нас особая связь с аудиторией».
Бузова добавила, что у фестиваля есть возрастное ограничение, а также вход на него платный. «Список артистов и тайминг выступлений заранее публикуется. Если кто‑то не готов на меня смотреть, может пропустить встречу со мной», — отметила она.
Ранее на выступление певицы пожаловались башкирский депутат Рустем Ахмадинуров и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Ахмадинуров сказал, что на концерте было очень много детей и подростков, а выходить в таком наряде в преимущественно мусульманской республике «очень неадекватно».
Мизулина сравнила выступление Бузовой с «голой вечеринкой». «В День защиты детей Ольга Бузова вышла на сцену в крайне откровенном наряде. Все это посмотрело огромное количество детей и подростков… Я не вижу никакой разницы между нашумевшей „голой вечеринкой“ и выступлением в таком образе в День защиты детей», — написала она.
«Мы как будто живем в двух параллельных мирах: с одной стороны идет СВО и гражданская война на Украине, гибнут люди, с другой — часть общества продолжает жить в каком‑то другом мире и продвигать те ценности, которые уходят в прошлое», — добавила Мизулина.
В правительстве Башкирии заявили, что концерт Бузовой был «коммерческим мероприятием», к организации которого они непричастны. А в управление Следственного комитета по Башкортостану начали изучать кадры с выступления певицы.