СК проверит выступление Бузовой в Уфе. На откровенный наряд певицы жаловалась Мизулина

«Мы как будто живем в двух параллельных мирах: с одной стороны идет СВО и гражданская война на Украине, гибнут люди, с другой — часть общества продолжает жить в каком‑то другом мире и продвигать те ценности, которые уходят в прошлое», — добавила Мизулина.