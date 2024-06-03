СК проверит выступление Бузовой в Уфе. На откровенный наряд певицы жаловалась Мизулина

Управление Следственного комитета по Башкортостану изучит кадры с выступления Ольги Бузовой на VK Fest в Уфе. Об этом в комментариях на странице ведомства во «ВКонтакте» сообщил помощник руководителя следственного управления региона.
Там одна из пользовательниц выложила кадры с выступлением Бузовой и попросила «привлечь участников „голой вечеринки-2“, Минкульт и администрацию Башкортостана к ответственности». «Представленные сведения приняты для изучения и принятия мер реагирования в пределах компетенции ведомства», — ответил ей следователь Евгений Каневский.
В пресс-службе башкирского управления СК подтвердили РИА «Новости», что изучают жалобы пользователей соцсетей на откровенный наряд Бузовой во время концерта.
Ранее на выступление певицы пожаловались башкирский депутат Рустем Ахмадинуров и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Ахмадинуров сказал, что на концерте было очень много детей и подростков, а выходить в таком наряде в преимущественно мусульманской республике «очень неадекватно».
Мизулина сравнила выступление Бузовой с «голой вечеринкой». «В День защиты детей Ольга Бузова вышла на сцену в крайне откровенном наряде. Все это посмотрело огромное количество детей и подростков… Я не вижу никакой разницы между нашумевшей „голой вечеринкой“ и выступлением в таком образе в День защиты детей», — написала она.
«Мы как будто живем в двух параллельных мирах: с одной стороны идет СВО и гражданская война на Украине, гибнут люди, с другой — часть общества продолжает жить в каком‑то другом мире и продвигать те ценности, которые уходят в прошлое», — добавила Мизулина.
В правительстве Башкирии заявили, что концерт Бузовой был «коммерческим мероприятием», к организации которого они непричастны. Сама Бузова ситуацию пока не комментировала.