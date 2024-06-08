Против 25 лиц из списка иноагентов возбудили уголовные дела за отсутствие маркировки

25 лиц, внесенных в реестр иноагентов, стали фигурантами уголовных дел за отсутствие маркировки, сообщает ТАСС. Их имена не называются.
Роскомнадзор передал в Следственный комитет информацию о 45 признанных иноагентами, которые нарушали правила маркировки, из них 25 попали под уголовное преследование. С начала года ведомство составило 180 протоколов за отсутствие маркировки, по ним назначили штрафы на общую сумму более 7,1 млн рублей.
Сейчас в реестре ведомства числятся 606 иноагентов: 52 ресурса, 92 юридических лица, 34 объединения без образования юридических лиц, 428 физических лиц. Последний раз Минюст РФ обновлял список 31 мая.