Депутата впервые могут оштрафовать за отсутствие плашки иноагента в законотворческой инициативе

На главу фракции КПРФ в Госсовете (парламенте) Республики Коми Виктора Воробьева*, которого российские власти считают иноагентом, составили административный протокол за отсутствие соответствующей маркировки в проекте постановления. Об этом сообщает «Коммерсант».
На Воробьева пожаловался в региональное управление Минюста председатель парламента Коми Сергей Усачев из «Единой России». Он счел, что плашка иноагента должна быть в проекте постановления, одобряющего возвращение прямых выборов глав муниципальных образований.
Инициативу запустила группа из 120 человек, которая в мае подала соответствующую заявку в Госсовет республики. Там было подготовлено два альтернативных проекта — одобряющий референдум, который внесли члены фракции КПРФ, включая Воробьева, и отклоняющий его, который внес спикер парламента Усачев.
21 июня депутаты Коми большинством голосов поддержали проект Усачева, а проект коммунистов сняли. В тот же день спикер парламента пожаловался на Воробьева в Минюст. В ведомстве решили, что Воробьев нарушил требование закона, которое обязывает иноагентов указывать свой статус при обращении в публичные органы власти, и составили на него протокол.
Как отмечает «Коммерсант», иноагентов уже штрафовали за отсутствие плашки в депутатских запросах, но претензий к их законодательным инициативам еще не было.
Воробьева ранее уже трижды привлекали к административной ответственности по закону об иноагентах за его депутатские запросы, где не было плашки. Если его признают виновным и по новому делу, этом может стать основанием для его уголовного преследования и последующего лишения мандата.
*Виктор Воробьев внесен Минюстом в список иноагентов.