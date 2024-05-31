Екатерину Дунцову* и Sota** внесли в реестр иноагентов

Минюст утверждает, что Дунцова распространяла сведения для «формирования негативного образа РФ» и выступала против спецоперации на территории Украины. Она, по сведениям ведомства, сотрудничала с признанным в стране нежелательным общественным движением (оно не называется), участвовала в проекте иноагента (его имя не называется), выступала респондентом на площадках иноагентов и делилась информацией иноагентов.