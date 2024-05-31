Екатерину Дунцову* и Sota** внесли в реестр иноагентов

31 мая 2024 в 21:14
Фото: из телеграм-канала Екатерины Дунцовой

Минюст РФ внес в реестр иностранных агентов несостоявшуюся кандидатку в президенты РФ Екатерину Дунцову*, правозащитницу Марину Литвинович*, блогера Павла Иванова*, издания Sota** и Republic*, а также движение жен мобилизованных «Путь домой»* и его активистку Марию Андрееву*. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Минюст утверждает, что Дунцова распространяла сведения для «формирования негативного образа РФ» и выступала против спецоперации на территории Украины. Она, по сведениям ведомства, сотрудничала с признанным в стране нежелательным общественным движением (оно не называется), участвовала в проекте иноагента (его имя не называется), выступала респондентом на площадках иноагентов и делилась информацией иноагентов.

Дунцова намеревалась участвовать в последних выборах президента РФ, но Центризбирком отказал ей в регистрации. Верховный суд РФ встал на сторону ведомства. После этого политикесса хотела создать свою политическую партию.

Sota объявили нежелательной организацией в середине мая. Генпрокуратура обвинила издание в «откровенных попытках дестабилизировать социально-политическую обстановку» и «исказить обстоятельства, имевшие место в жизни нашей страны, создать напряжение и раздражение в обществе».

Из списка иноагентов исключили компанию бывшего издателя Republic «Чайка Белые Сады» (ранее — ООО «Москоу диджитал медиа»). В 2022 году издание отказалось от статуса зарегистрированного СМИ, хотя иноагентом его признавали еще в 2021-м.

Как пишет РБК, последний раз Минюст обновлял реестр иноагентов более месяца назад

* Екатерина Дунцова, Марина Литвинович, Павел Иванов, издание Republic внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов.

** Издание Sota признано иностранным агентом и нежелательной организацией.

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