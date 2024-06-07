Мужчина, связанный с мемом «Какого цвета платье?», получил срок за домашнее насилие

Как установил суд, в марте 2022 года во время ссоры с женой Грейс в их доме на острове Колонсей Кир напал на партнершу. Мужчина повалил супругу на пол и начал душить обеими руками. Удушение продолжалось около 20 секунд и прекратилось, лишь когда свидетель ссоры не бросился на Кира и не остановил его.