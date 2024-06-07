Мужчина, связанный с мемом «Какого цвета платье?», получил срок за домашнее насилие

Суд в шотландском Глазго приговорил Кира Джонстона, сине-черное платье тещи которого стало виральным в сети, к 4,5 года тюрьмы. Его признали виновным в нападении на жену, сообщает Би-би-си. Джонстону также запретили контактировать или приближаться к супруге в течение 10 лет.
Как установил суд, в марте 2022 года во время ссоры с женой Грейс в их доме на острове Колонсей Кир напал на партнершу. Мужчина повалил супругу на пол и начал душить обеими руками. Удушение продолжалось около 20 секунд и прекратилось, лишь когда свидетель ссоры не бросился на Кира и не остановил его.
Джонстон во время той ссоры также размахивал ножом, угрожал, что «кто‑то умрет», и пытался нанести себе вред. Судья заявил, что жизнь девушки была под угрозой, а пережитое насилие будет влиять на всю ее оставшуюся жизнь.
В мае 2024 года Кир Джонстон признал вину в домашнем насилии. До этого следствие включило в дело супруга еще несколько эпизодов избиений, а также угроз ножом. Следователи считали, что случаи насилия, а также запрета женщине общаться с друзьями и тратить деньги происходили в паре в течение последних 10 лет. По словам прокурора, Грейс годами жила в страхе перед жестоким мужем.
Кир и Грейс Джонстоны прославились благодаря посту в соцсети с платьем, которое «сломало интернет». Этот предмет одежды мать Грейс надела в 2015 году на свадьбу Джонстона и ее дочери. Фотографию платья выложила на Tumblr гостья свадьбы Кейтлин МакНилл, спросив у пользователей, какого цвета платье: сине-черное или бело-золотое.
В длинной дискуссии приняли участие десятки тысяч человек, в том числе Ким Кардашьян и Эллен ДеДженерес. Кир и Грейс даже стали героями шоу телеведущей, которая подарила им на свадьбу 10 тыс. долларов и путешествие на Гренаду.