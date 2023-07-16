Мужчину, сине-черное платье тещи которого стало виральным в сети, обвинили в покушении на жену

Прокуроры утверждают, что отношения пары переросли в серию агрессивных нападений со стороны Джонстона, которые привели к попытке убийства его жены. Его задержали 6 марта 2022 года, когда он прижал свою жену к земле и сел на нее верхом. После этого он неоднократно обхватывал ее шею руками и сжимал, ограничивая дыхание и угрожая побоями. Затем Джонстон, как утверждается, угрожал ей убийством и размахивал ножом, что нанесло ей телесные повреждения и создало угрозу для ее жизни.