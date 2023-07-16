Мужчину, сине-черное платье тещи которого стало виральным в сети, обвинили в покушении на жену

В Глазго 38-летнему Кейру Джонстону предъявили обвинение в попытке убийства жены, сообщает газета The Guardian. Мать потерпевшей стала известна как владелица платья, которое заставило интернет спорить о том, сине-черное оно или бело-золотое.
Как считает обвинение, Джонстон в течение 11 лет избивал жену и принудительно контролировал её, а также пытался ее убить. Мужчина отрицает свою вину, процесс будет рассмотрен по существу в 2024 году.
Согласно материалам дела, Джонстон неоднократно нападал на свою жену в их доме на Внутренних Гебридах, душил ее, угрожал убить и замахивался на нее ножом. Дело включает в себя эпизоды в период с апреля 2019 года по март 2022 года.
По сообщению The Guardian, он также якобы пытался проникнуть в автомобиль, в котором находилась его жена, и ударить ее через открытое окно. Также он якобы схватил ее за голову и вытащил из паба, после того как она отказалась уйти с ним. К тому же, Джонстон мог изолировать женщину от друзей и следил за ее передвижениями и финансами.
Прокуроры утверждают, что отношения пары переросли в серию агрессивных нападений со стороны Джонстона, которые привели к попытке убийства его жены. Его задержали 6 марта 2022 года, когда он прижал свою жену к земле и сел на нее верхом. После этого он неоднократно обхватывал ее шею руками и сжимал, ограничивая дыхание и угрожая побоями. Затем Джонстон, как утверждается, угрожал ей убийством и размахивал ножом, что нанесло ей телесные повреждения и создало угрозу для ее жизни.
Мать потерпевшей стала известна как владелица «платья, которое разорвало Интернет», она собиралась надеть его на свальбу Джонстона и ее дочери. В 2015 году наряд завирусился в социальных сетях, когда им поделилась на Tumblr гостья свадьбы Кейтлин Макнилл. Она обратилась за помощью в решении цветовой дилеммы: сине-черное или бело-золотое платье.