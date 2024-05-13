Шотландец, сине-черное платье тещи которого завирусилось в сети, признался в домашнем насилии

Они встретились дома, где супруг заявил женщине, что уходит от нее, вслед за ней вышел на улицу и повалил на землю. «Кир положил оба колена на ее руки, так что она не могла пошевелиться. Затем он начал душить ее обеими руками», — рассказал обвинитель, но отметил, что Грейс позже не потребовалась помощь врачей.