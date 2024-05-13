Шотландец, сине-черное платье тещи которого завирусилось в сети, признался в домашнем насилии

В Шотландии начались слушания по делу о домашнем насилии против 38-летнего Кира Джонстона. Теща мужчины стала известна как владелица платья, которое заставило интернет спорить о том, сине-черное оно или бело-золотое. Об этом пишет газета The Guardian.
Джонстон признал вину по делу о нападении на жену Грейс и ее удушении. Женщина осталась жива, получив лишь несерьезные ушибы.
Как известно из материалов дела, пара жила в доме на острове Колонсей. В марте 2022 года мужчина набросился на супругу со словами: «Кто‑то должен умереть».
По словам прокурора во время слушаний, Грейс Джонстон жила в страхе перед своим жестоким мужем. «На острове нет постоянного присутствия полиции, женщина поняла, что попала в ловушку», — заявил представитель обвинения.
Из материалов дела следует, что Грейс не подчинилась требованию мужа и съездила на рабочее собеседование, что привело к конфликту. Спустя несколько дней Кир выпил в пабе и отправил жене сообщение: «Ты должна поддерживать меня, но не делаешь этого».
Они встретились дома, где супруг заявил женщине, что уходит от нее, вслед за ней вышел на улицу и повалил на землю. «Кир положил оба колена на ее руки, так что она не могла пошевелиться. Затем он начал душить ее обеими руками», — рассказал обвинитель, но отметил, что Грейс позже не потребовалась помощь врачей.
Адвокат Джонстона заявил, что мужчина взял на себя ответственность за нападение. Несмотря на это, мужчина был отправлен в изолятор и останется под стражей до вынесения приговора в июне этого года.
Ранее следствие включило в дело супруга еще несколько эпизодов избиений, а также угроз ножом. Следователи считали, что случаи насилия, а также запрета женщине общаться с друзьями и тратить деньги происходили в паре в течение последних 10 лет.
Мать Грейс стала известна как владелица «платья, которое разорвало интернет», она собиралась надеть его на свадьбу Джонстона и ее дочери. В 2015 году наряд завирусился в социальных сетях, когда им поделилась на Tumblr гостья свадьбы Кейтлин МакНилл. Она обратилась за помощью в решении цветовой дилеммы: сине-черное или бело-золотое это платье.
В длинной дискуссии приняли участие десятки тысяч человек, в том числе Ким Кардашьян и Эллен ДеДженерес. Кир и Грейс даже стали героями шоу телеведущей, которая подарила им на свадьбу 10 тыс. долларов и путешествие на Гренаду.