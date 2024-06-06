Фрэнсис Форд Коппола ответил на обвинения в неподобающем поведении на съемках «Мегалополиса»

Даргис назвала ответ Копполы бессвязным. Постановщик упомянул свою мать, которая напоминала ему Хеди Ламарр: «Моя мать говорила мне, что если ты заигрываешь с женщиной, это означает, что ты не уважаешь ее, а к девушкам, в которых я был влюблен, я определенно не проявлял неуважения».