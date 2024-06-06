Фрэнсис Форд Коппола ответил на обвинения в неподобающем поведении на съемках «Мегалополиса»

Фрэнсис Форд Коппола прокомментировал обвинения в неподобающем поведении на съемках фильма «Мегалополис». Об этом режиссера спросила журналист The New York Times Манола Даргис.
Коппола, как писала The Guardian, на съемках «Мегалополиса» курил «бесконечное количество марихуаны», «заставлял женщин сидеть на своих коленях» и «пытался поцеловать некоторых обнаженных до пояса и полураздетых женщин-статисток». Из‑за поведения режиссера производство ленты постоянно останавливалось.
Даргис назвала ответ Копполы бессвязным. Постановщик упомянул свою мать, которая напоминала ему Хеди Ламарр: «Моя мать говорила мне, что если ты заигрываешь с женщиной, это означает, что ты не уважаешь ее, а к девушкам, в которых я был влюблен, я определенно не проявлял неуважения».
В конце своего ответа Коппола охарактеризовал себя необидчивым человеком, но «слишком стеснительным», и вспомнил фотографию с девушкой, сделанную отцом. Эту девушку, сказал режиссер, он целовал в щеку, и знал ее, когда ей было еще 9 лет.
Исполнительный продюсер «Мегаполиса» Даррен Деметре после обвинений публиковал заявление: «Мне никогда не приходилось слышать о каких‑либо жалобах на преследования или плохое поведение в ходе проекта».