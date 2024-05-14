Съемочная группа «Мегалополиса» рассказала, что Коппола часами курил травку и приставал к актрисам

Сегодня в 20:24
Фото: Francis Ford Coppola/YouTube

Участники съемочной команды предстоящего фильма «Мегалополис» Фрэнсиса Форда Копполы рассказали, что работа над картиной постоянно останавливалась из‑за поведения режиссера, следует из материала The Guardian.

«Я думаю, Коппола все еще живет в этом мире, где ты, как автор, единственный, кто знает, что происходит, а все остальные просто делают то, о чем он их просит», — поделился один из источников издания.

Другой анонимный собеседник рассказал, что Коппола был настолько подавлен четырехмесячными съемками, что прятался в своем трейлере и курил «бесконечное количество марихуаны».

«Он часто появлялся по утрам перед длинными днями съемок, и, поскольку никакого плана не было и он не позволял своим коллегам составить план, он часто просто сидел в своем трейлере часами напролет, ни с кем не разговаривал, часто курил марихуану», — прокомментировал он.

«Шли часы, а мы ничего не снимали. Съемочная группа и актеры стояли вокруг и ждали. А потом он выходил и придумывал что‑то бессмысленное, что не соответствовало ни тому, о чем кто‑то говорил, ни тому, что было написано в сценарии, и мы все просто соглашались с этим, стараясь сделать как можно лучше», — добавил источник.

По его словам, каждый день они «уходили, покачивая головой и думая, на что мы потратили последние 12 часов». Еще один член команды сказал: «Это звучит дико, но бывали моменты, когда мы все стояли и думали: „Этот парень вообще когда‑нибудь снимал кино?“»

По мнению еще одного источника издания, многие участники съемок «понимали, что участвуют в том, что может стать действительно печальным завершением его карьеры».

Другие собеседники The Guardian отметили, что Коппола «старомодно» вел себя с женщинами. По их словам, он предлагал им посидеть у него на коленях, а во время съемок развязной сцены в ночном клубе, режиссер, по словам свидетелей, попытался поцеловать некоторых актрис, снимающихся топлес, заявив, что «хочет поднять им настроение».

Коппола написал сценарий для «Мегалополиса» еще в 80-х после выпуска своей легендарной картины «Апокалипсис сегодня». Съемки фильма стартовали лишь в 2022 году. Режиссер самостоятельно финансировал проект, распродав большую часть своей винной коллекции и собрав в общей сложности около 120 млн долларов.

В начале 2023 года стало известно о многочисленных проблемах на съемках картины из‑за ухода части команды, однако в апреле 2024-го Deadline сообщил, что премьера масштабного проекта состоится на Каннском фестивале 17 мая 2024 года.

Главные роли в картине исполнили Адам Драйвер («Патерсон», «Брачная история», «Звездные войны»), Натали Эммануэль («Игра престолов», «Приглашение») и Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу»). Тизер «Мегалополиса» можно посмотреть здесь.

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