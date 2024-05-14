Съемочная группа «Мегалополиса» рассказала, что Коппола часами курил травку и приставал к актрисам

«Шли часы, а мы ничего не снимали. Съемочная группа и актеры стояли вокруг и ждали. А потом он выходил и придумывал что‑то бессмысленное, что не соответствовало ни тому, о чем кто‑то говорил, ни тому, что было написано в сценарии, и мы все просто соглашались с этим, стараясь сделать как можно лучше», — добавил источник.