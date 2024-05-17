Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал голливудские студии на пресс-конференции в Каннах

Фрэнсис Форд Коппола поделился своими мыслями о нынешнем состоянии голливудских студий на пресс-конференции Каннского кинофестиваля, посвященной его фильму «Мегалополис», который постановщик финансировал самостоятельно.
«Боюсь, что киноиндустрия стала состоять из людей, которых нанимают для выполнения долговых обязательств, потому что у студий большие, большие долги. И работа заключается не столько в том, чтобы снимать хорошие фильмы, сколько в том, чтобы убедиться, что они выплатят свои долговые обязательства», — сказал Коппола.
«Очевидно, что у новых компаний, таких как Amazon, Apple и Microsoft, много денег, так что может случиться так, что студии, которые мы так долго знали, некоторые из них замечательные, в ближайшем будущем перестанут существовать», — добавил он.
Во время пресс-конференции постановщика также спросили, является ли его фильм комментарием о Дональде Трампе и общем состоянии американской политической системы.
«Такие люди, как Дональд Трамп, сейчас не стоят у руля, но в мире наблюдается тенденция к усилению неоправых, даже фашистских настроений, и это пугает, потому что все, кто жил во время Второй мировой войны, видели ужасы, которые там происходили, и мы не хотим повторения этого. Так что повторюсь, я считаю, что роль художника и его искусства — проливать свет на то, что происходит в мире», — ответил создатель «Апокалипсиса сегодня».
Премьера научно-фантастического эпоса «Мегалополис» состоялась на Каннском фестивале накануне, заслужив 7-минутные овации. При этом отзывы критиков и зрителей оказались неоднозначными.
В материале «Афиши Daily» кинокритик Андрей Плахов поставил картине 10 из 10, добавив, что с таким же успехом мог заменить оценку на 0 или любую другую цифру. «Фильм Копполы не может быть оценен ни по какой шкале, потому что это не фильм, а безумный поступок, экстремальное авторское высказывание. Уважаю и восхищаюсь», — написал он.
Ранее участники съемочной команды ленты рассказали, что работа над проектом сильно затянулась из‑за непрофессионального поведения Копполы. По их словам, режиссер надолго запирался у себя в трейлере и курил марихуану, а некоторые источники пожаловались на неподобающее поведение постановщика по отношению к актрисам.
Коппола написал сценарий для «Мегалополиса» еще в 80-х после выпуска своей легендарной картины «Апокалипсис сегодня». Съемки фильма стартовали лишь в 2022 году. Режиссер самостоятельно финансировал проект, распродав большую часть своей винной коллекции и собрав в общей сложности около 120 млн долларов.
В начале 2023 года стало известно о многочисленных проблемах на съемках картины из‑за ухода части команды, однако в апреле 2024-го Deadline сообщил, что премьера масштабного проекта состоится на Каннском фестивале 17 мая 2024 года.
Главные роли в картине исполнили Адам Драйвер («Патерсон», «Брачная история», «Звездные войны»), Натали Эммануэль («Игра престолов», «Приглашение») и Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу»).