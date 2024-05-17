Фрэнсис Форд Коппола раскритиковал голливудские студии на пресс-конференции в Каннах

«Такие люди, как Дональд Трамп, сейчас не стоят у руля, но в мире наблюдается тенденция к усилению неоправых, даже фашистских настроений, и это пугает, потому что все, кто жил во время Второй мировой войны, видели ужасы, которые там происходили, и мы не хотим повторения этого. Так что повторюсь, я считаю, что роль художника и его искусства — проливать свет на то, что происходит в мире», — ответил создатель «Апокалипсиса сегодня».