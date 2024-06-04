В МИД не исключают сотрудничества с «Талибаном»*: «Мы одинаково относимся к борьбе с терроризмом»

В Министерстве иностранных дел не стали исключать возможность сотрудничества между Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Афганистаном. Об этом заявил директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов на брифинге по текущему состоянию российско-афганских отношений, его слова передает телеграм-канал Ксении Собчак.
«Пока такого сотрудничества не было. Но я гипотетически не исключаю, поскольку мы с талибами одинаково относимся к борьбе как с международным терроризмом, так и с наркопреступностью. На этой основе вполне это возможно», — сказал Кабулов.
Представитель МИД добавил, что ведомство недовольно тем, как группировка относится к правам женщин в стране. Он затронул этот вопрос, отвечая на вопрос об условиях, на которых Россия признает правительство Афганистана и готова снять с него статус террористической организации.
«Давайте исходить из того, что нынешние власти Афганистана контролируют территорию этой страны и являются суверенным руководством. <…> Да, нам не нравится их отношение к обучению и работе женщин и девушек, и мы бы хотели, чтобы этот вопрос был урегулирован так, как мы это видим и многие другие страны», — объяснил Кабулов позицию России.
В то же время директор подчеркнул, что не может требовать от «Талибана»* менять политику: «Им тоже может не все нравится, как устроено у нас с вами в России, в других странах, но они не позволяют себе требовать и поучать, чтобы мы внесли изменения. Поэтому, руководствуясь принципом невмешательства в их дела, мы выдвигаем это не как условия, а как пожелания».
В конце мая МИД и Минюст предложили Владимиру Путину исключить запрещенный в РФ «Талибан» из списка террористов. По словам представителя МИД, эта позиция согласована с другими ведомствами.
В Казахстане этот шаг уже совершили. Президент страны Касым-Жомарт Токаев пояснил, что это нужно для экономического развития республики и Афганистана.
* Движение «Талибан» признано в России террористической организацией, ее деятельность в стране запрещена.