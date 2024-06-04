В МИД не исключают сотрудничества с «Талибаном»*: «Мы одинаково относимся к борьбе с терроризмом»

В то же время директор подчеркнул, что не может требовать от «Талибана»* менять политику: «Им тоже может не все нравится, как устроено у нас с вами в России, в других странах, но они не позволяют себе требовать и поучать, чтобы мы внесли изменения. Поэтому, руководствуясь принципом невмешательства в их дела, мы выдвигаем это не как условия, а как пожелания».