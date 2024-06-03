Эль Фаннинг снимется в фильме по мотивам «Хищника». Его поставит Дэн Трахтенберг

Американская актриса Эль Фаннинг, известная по фильмам «Неоновый день» и «Малефисента», снимется в новом фильме по мотивам «Хищника». Об этом сообщил Deadline.
Картину под названием «Пустоши» выпустит студия 20th Century и режиссер Дэн Трахтенберг («Добыча», «Кловерфилд, 10»). Трахтенберг напишет сценарий проекта вместе с Патриком Эйсоном, работавшим ранее над «Добычей» — приквелом «Хищника».
Сюжет будущей ленты держится в секрете. Неизвестно, покажут ли фильм в кинотеатрах или его релиз состоится онлайн, как это случилось с «Добычей». Проект, как отмечают СМИ, расскажет независимую историю во вселенной «Хищника».
По информации THR, в новой ленте представитель расы Хищников должен оказаться в неком мире будущего, а противостоять ему вновь будет главная героиня.
Параллельно с этой картиной Трахтенберг работает над сиквелом «Добычи» — он находится на ранней стадии. Вернется ли к своей роли из первой части Эмбер Мидтандер, пока неясно.
Вышедшая летом 2022 года «Добыча» вернула интерес зрителей к фильмам о инопланетном охотнике. Лента появилась эксклюзивно на стриминговом сервисе Hulu вместо релиза в кинотеатрах, получила хвалебные отзывы критиков и поставила несколько внутренних рекордов для платформы.