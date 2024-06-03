Эль Фаннинг снимется в фильме по мотивам «Хищника». Его поставит Дэн Трахтенберг

Сюжет будущей ленты держится в секрете. Неизвестно, покажут ли фильм в кинотеатрах или его релиз состоится онлайн, как это случилось с «Добычей». Проект, как отмечают СМИ, расскажет независимую историю во вселенной «Хищника».