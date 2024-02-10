Режиссер «Добычи» работает над новым фильмом про Хищника

Режиссер «Добычи» и «Кловерфилд, 10» Дэн Трахтенберг возглавил разработку нового фильма о Хищнике, рассказали источники Deadline и The Hollywood Reporter.
Картина получила название «Пустоши». Трахтенберг написал сценарий вместе с Патриком Эйсоном, сценаристом «Добычи». Съемки начнутся в июле этого года.
Деталей сюжета пока не сообщают, но THR пишет, что представитель расы Хищников должен оказаться в неком мире будущего, а противостоять ему вновь будет главная героиня.
Кроме «Пустошей» в работе находятся ещё несколько проектов с участием Хищника, пишет THR, так что после успеха «Добычи» Трахтенберг будет работать над франшизой в целом.
По информации Deadline, «20 век» также одобрила работу над сиквелом «Добычи», и Эмбер Мидтандер может вернуться к роли девушки Нару из племени команчей, но пока проект находится на ранней стадии производства.
Вышедшая летом 2022 года «Добыча» вернула интерес зрителей к фильмам о инопланетном охотнике. Лента появилась эксклюзивно на стриминговом сервисе Hulu вместо релиза в кинотеатрах, получила хвалебные отзывы критиков и поставила несколько внутренних рекордов для платформы.