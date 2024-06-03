За сутки Дональд Трамп в тиктоке набрал 3 млн подписчиков

Накануне на аккаунте @realdonaldtrump появилось видео с Трампом на турнире UFC 302 в городе Ньюарк. Кандидат в президенты от республиканцев зашел в зал под трек «American Bad Ass» и пообщался со сторонниками. Как отмечает Politico политик завел тикток в попытке привлечь новых сторонников, в том числе молодых, перед президентскими выборами.