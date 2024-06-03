За сутки Дональд Трамп в тиктоке набрал 3 млн подписчиков

Примерно через день после появления экс-президента США Дональда Трампа в тиктоке на него подписались 3 млн аккаунтов. Его первое видео за сутки набрало более 56 млн просмотров.
Накануне на аккаунте @realdonaldtrump появилось видео с Трампом на турнире UFC 302 в городе Ньюарк. Кандидат в президенты от республиканцев зашел в зал под трек «American Bad Ass» и пообщался со сторонниками. Как отмечает Politico политик завел тикток в попытке привлечь новых сторонников, в том числе молодых, перед президентскими выборами.
Предвыборная кампания нынешнего президента США Джо Байдена в тиктоке тоже ведется. На демократа подписаны более 340 тыс. аккаунтов.
Оба политика так или иначе ставили палки в колеса соцсети с короткими видео. Трамп в годы президентства запретил американским гражданам любые сделки с китайской компанией ByteDance, которой принадлежит тикток, а Байден этот запрет снял.
В то же время Байден, заняв кресло президента, подписал законопроект о запрете приложения, которым пользуются 170 млн американцев, если ByteDance не сможет продать его американской компании. Если сделка не состоится, тикток в США заблокируют.