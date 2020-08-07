Дональд Трамп запретил американцам сделки с компаниями-владельцами TikTok и WeChat

Дональд Трамп подписал два исполнительных указа о «борьбе с угрозами» TikTok и WeChat. Они запрещают гражданам США заключать любые сделки с китайскими компаниями-владельцами этих приложений — ByteDance и Tencent, а также их дочерними структурами. Документы, опубликованные на сайте Белого дома, вступят в силу через 45 дней, 20 сентября.

Представитель администрации Трампа пояснил газете Los Angeles Times, что в случае c WeChat запрет касается только сделок, связанных с самим мессенджером, но не с другими структурами Tencent. Компания владеет долями в Tesla, Spotify и Snap.

Трамп считает, что приложения, разработанные китайскими компаниями, угрожают национальной безопасности, внешней политике и экономике США. В указах сказано, что TikTok и WeChat собирают множество данных о пользователях, в том числе из США. В Белом доме подозревают, что доступ к этой информации есть у Коммунистической партии Китая.

«Эти собранные данные, вероятно, позволяют Китаю отслеживать местоположение американских госслужащих и подрядчиков, составлять досье для шантажа и вести корпоративный шпионаж», — говорится в указе.

На днях Трамп объявил, что TikTok будет заблокирован в США из‑за угроз национальной безопасности. Как оказалось, Microsoft в это время вела переговоры с ByteDance о покупке бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Трамп заявил, что у американской компании есть время до 15 сентября, чтобы закрыть сделку, иначе сервис на территории США заблокируют.