В США примут закон о запрете или продаже TikTok

После подписания главой государства у ByteDance будет девять месяцев, чтобы завершить продажу TikTok или столкнуться с фактическим запретом в стране. Для компании могут увеличить срок на проведение сделки еще на три месяца, то есть до года, если будет прогресс в достижении соглашения и на это будет согласен президент.