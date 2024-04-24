В США примут закон о запрете или продаже TikTok

Сегодня в 11:24
Фото: Alexander Shatov/Unsplash

Сенат США проголосовал за закон, который принуждает китайскую компанию ByteDance продать TikTok, иначе приложение заблокируют на территории страны. Об этом сообщают The Verge и Bloomberg.

Теперь закон должен подписать президент Джо Байден, который уже обещал сделать это, если инициативу поддержат обе палаты конгресса. Палата представителей одобрила законопроект 20 апреля.

После подписания главой государства у ByteDance будет девять месяцев, чтобы завершить продажу TikTok или столкнуться с фактическим запретом в стране. Для компании могут увеличить срок на проведение сделки еще на три месяца, то есть до года, если будет прогресс в достижении соглашения и на это будет согласен президент.

Ультиматум материнской компании TikTok включен в широкий пакет иностранной помощи, куда входят также меры поддержки Украины, Израиля и Тайваня. Этот документ получил одобрение обеих партий. В сенате его приняли 79 голосами против 18.

Законодатели и представители разведки США обеспокоены, что TikTok, управляемый китайской компанией, может поставить под угрозу данные американских пользователей платформы. В основном это связано с принятым в КНР законом о национальной безопасности, благодаря которому власти страны могут обязать компании передать им внутреннюю информацию. Также члены конгресса США опасаются, что Пекин может использовать TikTok для вмешательства в выборы и в целях пропаганды.

Сама ByteDance утверждает, что не хранит информацию из США в Китае. Компания уже пообещала оспорить решение американских сенаторов в суде.

Как отмечает Bloomberg, Пекин вряд ли разрешит продажу TikTok. По словам источника агентства, руководство Китая не хочет, чтобы ценные алгоритмы сервиса и его данные попали в руки американцев.

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