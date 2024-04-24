В США примут закон о запрете или продаже TikTok

Теперь закон должен подписать президент Джо Байден, который уже обещал сделать это, если инициативу поддержат обе палаты конгресса. Палата представителей одобрила законопроект 20 апреля.
После подписания главой государства у ByteDance будет девять месяцев, чтобы завершить продажу TikTok или столкнуться с фактическим запретом в стране. Для компании могут увеличить срок на проведение сделки еще на три месяца, то есть до года, если будет прогресс в достижении соглашения и на это будет согласен президент.
Ультиматум материнской компании TikTok включен в широкий пакет иностранной помощи, куда входят также меры поддержки Украины, Израиля и Тайваня. Этот документ получил одобрение обеих партий. В сенате его приняли 79 голосами против 18.
Законодатели и представители разведки США обеспокоены, что TikTok, управляемый китайской компанией, может поставить под угрозу данные американских пользователей платформы. В основном это связано с принятым в КНР законом о национальной безопасности, благодаря которому власти страны могут обязать компании передать им внутреннюю информацию. Также члены конгресса США опасаются, что Пекин может использовать TikTok для вмешательства в выборы и в целях пропаганды.
Сама ByteDance утверждает, что не хранит информацию из США в Китае. Компания уже пообещала оспорить решение американских сенаторов в суде.
Как отмечает Bloomberg, Пекин вряд ли разрешит продажу TikTok. По словам источника агентства, руководство Китая не хочет, чтобы ценные алгоритмы сервиса и его данные попали в руки американцев.