Во Франции предложили ввести уголовное наказание за порчу картин активистами

Глава Минкульта Франции Рашида Дати попросила министра юстиции страны Эрика Дюпона-Моретти ввести уголовную ответственность для активистов, которые проводят в музеях протестные акции и портят предметы искусства. Об этом пишет Le Figaro.
«Эта порча искусства преступниками не может быть ничем оправдана. Этому нужно положить конец!» — заявила Дати. Она добавила, что попросила главу Минюста ввести уголовную ответственность, «адаптированную под новую форму преступности, которая посягает на самую благородную составляющую нашего единства — на культуру».
Обращение Дати последовало после того, как экологическая активистка наклеила поверх картины Клода Моне в музее Орсе кроваво-красный плакат. Она заявила, что «это кошмарное изображение ждет нас, если не будет предложено никакой альтернативы». Девушку арестовали, руководство музея не нашло повреждений на картине.
Это далеко не первый случай подобных акций в музеях Франции и других европейских стран. Зачастую активисты обливают полотна какой‑либо жидкостью, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам. Поскольку картины, как правило, находятся в рамках и за стеклом, сами они не получают повреждений.
Так, в феврале 2024 года участницы Riposte Alimentaire облили супом картину Моне «Весна» в Музее изящных искусств в Лионе. «Если бездействовать, эта весна станет последней. Что будут рисовать наши будущие художники? О чем мы будем мечтать, если весны больше не будет?!» — кричали они в зале. Мэр города Грегори Дусе выразил сожаление по поводу произошедшего, но назвал законным беспокойство насчет экологии «в условиях чрезвычайной климатической ситуации».