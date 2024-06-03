Во Франции предложили ввести уголовное наказание за порчу картин активистами

Так, в феврале 2024 года участницы Riposte Alimentaire облили супом картину Моне «Весна» в Музее изящных искусств в Лионе. «Если бездействовать, эта весна станет последней. Что будут рисовать наши будущие художники? О чем мы будем мечтать, если весны больше не будет?!» — кричали они в зале. Мэр города Грегори Дусе выразил сожаление по поводу произошедшего, но назвал законным беспокойство насчет экологии «в условиях чрезвычайной климатической ситуации».