Во Франции экоактивистки облили супом картину Клода Моне «Весна»

Французские экоактивистки облили супом картину Клода Моне «Весна» в Музее изящных искусств Лиона, пишет BFMTV. Инцидент произошел в субботу вечером.
Ответственность за акцию на себя взяла экологическая организация Riposte Alimentaire. Две недели назад ее участницы аналогичным образом метнули стаканы с супом в «Мону Лизу» в Лувре.
«Если мы не отреагируем, эта весна будет единственной, которая у нас осталась. Что будут рисовать наши будущие художники? О чем мы будем мечтать, если весны больше не будет?» — скандировали две активистки в Лионе.
«Искусство — это самая прекрасная дань жизни. Мы любим искусство. Но нашим будущим художникам нечего будет рисовать на сгоревшей планете. Они больше не будут мечтать в мире многочисленных конфликтов», — пишет Riposte Alimentaire в своих соцсетях.
«Нам нужно очнуться и сопротивляться. Во имя красоты искусства и во имя жизни», — говорится в заключение.
Префектура Роны, к которой относится город, сообщила об аресте девушек и передаче их в суд. «Нет никакого оправдания нападкам на произведение искусства, которое является частью наследия французского народа», — добавила префектура в социальной сети X.
Мэр Лиона, представляющий партию экологов, выразил сожаление по поводу «действий, предпринятых против картины Моне». Он выразил «поддержку» сотрудникам, «вынужденным закрыть часть музея». Тем не менее мэр Лиона заявил, что «перед лицом чрезвычайной климатической ситуации гнев вполне справедлив». Но затем добавил: «Наш ответ будет серьезным».
Заместитель мэра по вопросам культуры Натали Перрен Жильбер, с которой связался BFM Lyon, сказала, что «понимает беспокойство этих молодых людей», но отметила, что «искусство — это общее благо».
«Эти действия контрпродуктивны для послания, которое эти активисты хотят донести до людей. Поэтому я осуждаю эти действия. Картину осмотрит реставратор; мы не знаем, повреждена ли она, но в принципе дело не только в раме. Стекло не является водонепроницаемым, как у «Моны Лизы»», — добавила она. Музей и город планируют обратиться в органы.
Министр культуры Франции Рашида Дати выразила «полную поддержку коллективу Музея изящных искусств Лиона. «Как вы думаете, нападая на произведение искусства, вы правда помогаете делу, которому служите?» — выразила недоумение она в своем твиттере.