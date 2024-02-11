Во Франции экоактивистки облили супом картину Клода Моне «Весна»

«Эти действия контрпродуктивны для послания, которое эти активисты хотят донести до людей. Поэтому я осуждаю эти действия. Картину осмотрит реставратор; мы не знаем, повреждена ли она, но в принципе дело не только в раме. Стекло не является водонепроницаемым, как у «Моны Лизы»», — добавила она. Музей и город планируют обратиться в органы.