Ученый доказал, что знак зодиака не влияет на благополучие человека

Влияние знаков зодиака на каждый из этих факторов составило не более 0,3%, что не превышает разброса значений в зависимости от случайных величин. «Случайно сгенерированное число от 1 до 12 статистически так же предсказывает благополучие человека, как и знак зодиака», — говорится в исследовании.