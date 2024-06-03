Ученый доказал, что знак зодиака не влияет на благополучие человека

Ученый из Южной Кореи Мохсен Джошанлу изучил данные 12 791 человека и привел доказательства того, что знаки зодиака не влияют на судьбу человека. Об этом пишет Naked Science со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Kyklos.
Джошанлу использовал данные из Общего социального опроса США, проходящего с 1972 года. Исследователь сконцентрировался на четырех последних волнах опроса за 2016, 2018, 2021 и 2022 годы.
Благополучие респондентов оценивали по общему ощущению себя несчастным, симптомам депрессии, уровню стресса, неудовлетворенности работой и финансовым положением, самооценкой здоровья и благополучия в браке.
Ученый применил комбинацию статистических методов, включая анализ ковариации — он позволяет сравнивать средние значения по группам, контролируя влияние других переменных, таких как возраст, пол и образование.
Влияние знаков зодиака на каждый из этих факторов составило не более 0,3%, что не превышает разброса значений в зависимости от случайных величин. «Случайно сгенерированное число от 1 до 12 статистически так же предсказывает благополучие человека, как и знак зодиака», — говорится в исследовании.
По словам ученого, это убедительно свидетельствует, что астрология не может предсказывать благополучие человека, а любые наблюдаемые эффекты, вероятно, были случайными.
Несмотря на научный консенсус относительно того, что астрология — лженаука, ее идеи остаются популярными в России. Так, каждый пятый работодатель учитывает знак зодиака у соискателя.