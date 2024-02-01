Каждый пятый работодатель учитывает знак зодиака у соискателя

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:43
Фото: Nastya Dulhiier/Unsplash

81% работодателей, поучаствовавших в опросе «Работа.ру», не обращают внимания на знак зодиака соискателя. Остальные 10% всегда учитывают астрологические особенности, еще 9% — в зависимости от должности, на которую собеседуются.

74% респондентов, считающих знак зодиака важным, обращают на него внимание, когда собеседуют руководителей. 42% опрошенных интересуются астрологией при соискании сотрудника в сфере продаж, 20% — офис-менеджера, 15% — в сфере обслуживания, 13% — маркетинга.

По 5% участников исследования смотрят на знак зодиака домашнего персонала и рабочих. 4% анализируют астрологические особенности ИТ-специалистов.

42% участников опроса отметили, что самый предпочтительный знак при устройстве на работу — это Лев, следом идут Дева (39%) и Стрелец (39%), Тельцы (37%), Козероги, Овны и Весы (по 33% у каждого). 52% работодателей считают полезным указывать знак зодиака соискателя на сайте по поиску сотрудников.

В опросе 2020 года на важность знака зодиака соискателей обращали внимание 75% руководителей. Чем больше компания, тем чаще они обращают внимание на астрологию, отметили тогда в «Работа.ру».

В конце 2023 года Российская академия наук объявила астрологию лженаукой. «Многие продолжают думать, будто она имеет научное содержание и дает обоснованные суждения о реальности. Это показывает масштаб препятствий, с которыми сталкивается рациональное научное мышление во всем мире», — отметили там.

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