Каждый пятый работодатель учитывает знак зодиака у соискателя

81% работодателей, поучаствовавших в опросе «Работа.ру», не обращают внимания на знак зодиака соискателя. Остальные 10% всегда учитывают астрологические особенности, еще 9% — в зависимости от должности, на которую собеседуются.
74% респондентов, считающих знак зодиака важным, обращают на него внимание, когда собеседуют руководителей. 42% опрошенных интересуются астрологией при соискании сотрудника в сфере продаж, 20% — офис-менеджера, 15% — в сфере обслуживания, 13% — маркетинга.
По 5% участников исследования смотрят на знак зодиака домашнего персонала и рабочих. 4% анализируют астрологические особенности ИТ-специалистов.
42% участников опроса отметили, что самый предпочтительный знак при устройстве на работу — это Лев, следом идут Дева (39%) и Стрелец (39%), Тельцы (37%), Козероги, Овны и Весы (по 33% у каждого). 52% работодателей считают полезным указывать знак зодиака соискателя на сайте по поиску сотрудников.
В опросе 2020 года на важность знака зодиака соискателей обращали внимание 75% руководителей. Чем больше компания, тем чаще они обращают внимание на астрологию, отметили тогда в «Работа.ру».
В конце 2023 года Российская академия наук объявила астрологию лженаукой. «Многие продолжают думать, будто она имеет научное содержание и дает обоснованные суждения о реальности. Это показывает масштаб препятствий, с которыми сталкивается рациональное научное мышление во всем мире», — отметили там.