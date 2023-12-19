Российская академия наук объявила астрологию лженаукой

Комиссия по борьбе с лженаукой Российской академии наук выпустила меморандум «О лженаучности астрологии». Документ опубликовали на сайте организации.
«Астрология уже не первый век считается эталонной лженаукой. Однако многие продолжают думать, будто она имеет научное содержание и дает обоснованные суждения о реальности. Это показывает масштаб препятствий, с которыми сталкивается рациональное научное мышление во всем мире. Значительное число людей продолжает доверять идеям, ложность которых давно и убедительно продемонстрирована,» — говорится в сообщении комиссии.
В новом меморандуме ученые обозначили основные аргументы против астрологии, а также проанализировала причины доверия к ней, несмотря на «ее давно доказанную несостоятельность».
Сотрудники академии наук заявили, что астрология «не удовлетворяет методологическим требованиям, предъявляемым к научной дисциплине», а «экспериментальные проверки заявлений астрологов дают отрицательные результаты».
«Утверждения астрологов о связи между положением небесных светил и особенностями личности и судьбы человека не имеют научных оснований», — написали члены комиссии. По их мнению, астрологией можно увлекаться в виде развлечения, но если утверждения астрологов выдаются выдаются за объективные или научные, «их следует характеризовать как лженаучные».
Комиссия порекомендовала россиянам не пользоваться услугами астрологов при принятии важных жизненных решений, поскольку это «может иметь негативные последствия», а СМИ призвала отказаться от рекламы и популяризации астрологических услуг, астрологических институтов и курсов.
По словам авторов меморандума, работа над проектом заняла несколько лет. В ней принимали участие специалисты из разных научных областей: астрономии, физики, биологии, медицины и статистики.
Это уже третий меморандум, выпущенный комиссией после длительного перерыва. Предыдущие два документа касались лженаучности дерматоглифического тестирования и лженаучности гомеопатии.