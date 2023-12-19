Российская академия наук объявила астрологию лженаукой

«Астрология уже не первый век считается эталонной лженаукой. Однако многие продолжают думать, будто она имеет научное содержание и дает обоснованные суждения о реальности. Это показывает масштаб препятствий, с которыми сталкивается рациональное научное мышление во всем мире. Значительное число людей продолжает доверять идеям, ложность которых давно и убедительно продемонстрирована,» — говорится в сообщении комиссии.