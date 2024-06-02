Дональд Трамп завел аккаунт в тиктоке. В годы президентства он хотел заблокировать соцсеть

Дональд Трамп зарегистрировался в тиктоке. Его первое видео на платформе появилось вечером 1 июня и к настоящему моменту успело набрать почти 37 млн просмотров.
В ролике используются кадры с турнира UFC 302 в городе Ньюарк, который посетил Трамп. «Президент теперь в тиктоке», — говорит на записи генеральный директор UFC Дана Уайт. В ответ Трамп заявляет, что для него это большая честь. После этого политик заходит в зал под трек «American Bad Ass» Кида Рока, машет зрителям турнира и общается со сторонниками.
На момент написания заметки на аккаунт Трампа в тиктоке успели подписаться 2,2 млн человек. Как отмечает Politico политик завел тикток в попытке привлечь новых сторонников, в том числе молодых, перед президентскими выборами.
В 2020 году Трамп, занимавший тогда пост президента США, подписал указ, который запретил американским гражданам любые сделки с китайской компаний ByteDance, которой принадлежит TikTok. Джо Байден, сменивший его в кресле президента, отменил этот указ.
Недавно в США приняли закон, который принуждает ByteDance в течение года продать TikTok, иначе приложение заблокируют в стране. Компания пытается оспорить этот закон в суде. Американские власти обеспокоены, что TikTok, управляемый китайской компанией, может поставить под угрозу данные американских пользователей платформы.