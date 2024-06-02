Дональд Трамп завел аккаунт в тиктоке. В годы президентства он хотел заблокировать соцсеть

В ролике используются кадры с турнира UFC 302 в городе Ньюарк, который посетил Трамп. «Президент теперь в тиктоке», — говорит на записи генеральный директор UFC Дана Уайт. В ответ Трамп заявляет, что для него это большая честь. После этого политик заходит в зал под трек «American Bad Ass» Кида Рока, машет зрителям турнира и общается со сторонниками.