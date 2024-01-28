Экоактивисты облили супом «Мону Лизу» Леонардо да Винчи

В Париже экоактивистки проникли в Лувр и облили супом «Мону Лизу», видео инцидента опубликовало BNO News.
По сообщению France24, две женщины пришли в музей и вылили на картину два стакана с супом. Шедевр Леонардо да Винчи защищен пуленепробиваемым стеклом, так что картина XVI века не пострадала.
Бросив стаканы, активистки подошли к картине, громко потребовали обеспечить французам право на здоровую и экологически чистую пищу и заявили, что «наша сельскохозяйственная система больна».
В последние дни во французской столице проходят акции протеста фермеров, требующих прекратить рост цен на топливо, разрешить использовать пестициды в полях и упростить правила ввоза. В пятницу 72 тысячи человек вышли на митинг, перекрыли ключевые дороги в Париж и из него. Они поливали машины силовиков грязью и навозом, а также жгли грузовики с импортными продуктами.
Французский премьер-министр уже пообещал принять меры по ослаблению финансового и административного давления. Согласно опросу Le Figaro, 89% граждан страны поддержали протестующих.
«Мона Лиза» находится за защитным стеклом с начала 1950-х годов, когда она была повреждена посетителем, вылившим на нее кислоту. В 2022 году один из активистов бросил в картину торт, призывая людей «думать о Земле».