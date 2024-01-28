Экоактивисты облили супом «Мону Лизу» Леонардо да Винчи

В последние дни во французской столице проходят акции протеста фермеров, требующих прекратить рост цен на топливо, разрешить использовать пестициды в полях и упростить правила ввоза. В пятницу 72 тысячи человек вышли на митинг, перекрыли ключевые дороги в Париж и из него. Они поливали машины силовиков грязью и навозом, а также жгли грузовики с импортными продуктами.