Экоактивисты пошли на штурм завода Tesla в Германии

Протестующие против увеличения завода по сборке электромобилей Tesla неподалеку от Берлина предприняли попытку штурма и столкнулись с полицией, сообщает Reuters. По данным организаторов, в акции приняли участие около 800 человек.
На видео видно, как десятки людей в синих кепках и масках на лицах выходят из близлежащего лесного массива и пытаются штурмовать завод, а полицейские препятствуют им, в том числе силой. По крайней мере один протестующий был задержан.
Основатель Tesla Илон Маск возмутился в соцсетях: «Почему полиция так легко отпускает левых протестующих?» Демонстрантам не удалось прорваться на завод, добавил он.
Представитель протестующих Оле Беккер заявил, что акция проходила против разрушения окружающей среды, которое наносит завод, а также против уничтожения экосистем в Аргентине и Боливии из‑за добычи лития, из которого собирают аккумуляторы для электромобилей.
Некоторые демонстранты повредили несколько автомобилей Tesla с помощью пиротехники и краски на близлежащей стоянке автомобилей, рассказали в полиции. В ходе штурма медикам поступили сообщения о ранениях, пострадавшим оказали помощь.
Активисты недовольны, что планируемое расширение производства Tesla подразумевает вырубку более чем 100 гектаров леса.