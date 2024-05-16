Sota признали нежелательной организацией

Генпрокуратура внесла Sota в реестр нежелательных организаций, сообщается в телеграм-канале ведомства. Издание обвинили в «откровенных попытках дестабилизировать социально-политическую обстановку» и «исказить обстоятельства, имевшие место в жизни нашей страны, создать напряжение и раздражение в обществе».
По версии Генпрокуратуры, эти действия «очевидно поощряются так называемыми западными вдохновителями» с целью «подорвать духовно-нравственные основы российского общества». Руководители Sota — это граждане и резиденты стран Запада, они «действуют по заданию иностранных неправительственных организаций SIA TV Rain* и The Insider* (Латвия)», заявили в ведомстве.
Редакция Sota в ответил заявила, что не имеет отношения к «Дождю»*, «Инсайдеру»* и «неизвестным нам „западным кураторам“». «[Мы] придерживаемся в работе объективных журналистских стандартов. Эта работа будет продолжена», — добавили журналисты.
* SIA TV Rain, The Insider («Инсайдер») и «Дождь» признаны нежелательными организациями на территории РФ.