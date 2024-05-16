Sota признали нежелательной организацией

По версии Генпрокуратуры, эти действия «очевидно поощряются так называемыми западными вдохновителями» с целью «подорвать духовно-нравственные основы российского общества». Руководители Sota — это граждане и резиденты стран Запада, они «действуют по заданию иностранных неправительственных организаций SIA TV Rain* и The Insider* (Латвия)», заявили в ведомстве.