Криса Хемсворта рассматривают на главную роль в кроссовере «Трансформеров» и «Броска кобры»

31 мая 2024 в 15:12
Фото: «Тайлер Рейк: Операция по спасению-2»/Netflix Studios

Звезда «Мстителей» и «Тора» Крис Хемсворт может принять участие в предстоящем кроссовере «Трансформеров» и «Броска кобры», передает Deadline.

В случае успешной сделки лента станет вторым проектом Хемсворта по вселенной «Трансформеров» — в апреле в сети появился трейлер мультфильма «Трансформеры Один», в котором актер озвучил один из главных персонажей.

Студия Paramount официально анонсировала проект, который объединит вселенные «Трансформеров» и «Броска кобры», в апреле 2024-го. Идея предстоящей картины основана на сюжете из совместных комиксов Hasbro и Marvel из 1980-х.

Кто станет режиссером картины, пока неизвестно, однако, по информации Deadline, продюсированием фильма займется Стивен Спилберг. Последний фильм франшизы «Трансформеры: Восхождение Звероботов» собрал в мировом прокате 439 млн долларов.

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