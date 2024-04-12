Студия Paramount официально анонсировала кроссовер «Трансформеров» и «Броска кобры»

Сегодня в 13:13
Фото: кадр из фильма «Трансформеры: Восхождение Звероботов»/Paramount Pictures

Студия Paramount официально анонсировала новый проект, который объединит вселенные «Трансформеров» и «Броска кобры», передает Deadline.

Идея предстоящей картины основана на сюжете из совместных комиксов Hasbro и Marvel из 1980-х. С идеей адаптировать графический кроссовер для большого экрана выступил постановщик картины «Трансформеры: Восхождение Звероботов» Стивен Кейпл-мл.

Несмотря на официальный анонс проекта, в Paramount не уточнили, кто станет режиссером фильма. Однако, по информации издания, продюсированием фильма займется Стивен Спилберг.

Последний фильм франшизы «Трансформеров» собрал в мировом прокате 439 млн долларов. Режиссер ленты ранее заявлял о работе над следующей частью саги.

В 2021 году вышла последняя на данный момент картина серии «G.I. Joe: Бросок кобры» под названием «Снейк Айз». В ленте сыграли Генри Голдинг, Эндрю Кодзи, Урсула Корберо и Самара Уивинг.

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