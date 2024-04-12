Студия Paramount официально анонсировала кроссовер «Трансформеров» и «Броска кобры»

Идея предстоящей картины основана на сюжете из совместных комиксов Hasbro и Marvel из 1980-х. С идеей адаптировать графический кроссовер для большого экрана выступил постановщик картины «Трансформеры: Восхождение Звероботов» Стивен Кейпл-мл.