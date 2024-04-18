Вышел трейлер мультфильма «Трансформеры Один» с Крисом Хемсвортом и Брайаном Тайри Генри

Paramount Pictures выпустила трейлер анимационного фильма «Трансформеры Один» с Крисом Хемсвортом и Брайаном Тайри Генри. Премьера мультфильма состоится 20 сентября.
Проект расскажет предысторию Оптимуса Прайма и Мегатрона до событий фильмов франшизы. В центре сюжета — взаимоотношения молодых героев, которые из лучших друзей становятся заклятыми врагами.
Режиссером выступил Джош Кули, снявший «Историю игрушек-4» и «Первое свидание Райли». Сценарий написали Эндрю Баррер, Гэбриела Феррари и Стив Десмонд.
Главных персонажей озвучили Крис Хемсворт, Брайан Тайри Генри, Скарлетт Йоханссон, Киган-Майкл Ки, Джон Хэмм и Лоренс Фишберн.
Ранее студия Paramount официально анонсировала новый проект, который объединит вселенные «Трансформеров» и «Броска кобры». Продюсером фильма выступит Стивен Спилберг.
Последний на сегодняшний день фильм франшизы «Трансформеры: Восхождение Звероботов» вышел в 2023 году и собрал в мировом прокате 439 млн долларов.