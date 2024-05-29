В Петербурге на кладбище установили памятник главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину

Кроме того, в апреле памятник Пригожину и командиру вагнеровцев Дмитрию Уткину воздвигли в Краснодарском крае, неподалеку от полигона Молькино в Горячем Ключе. Первый же монумент в честь Пригожина и Уткина возник еще в сентябре 2023 года на месте крушения частного самолета Embraer 135 в Тверской области.