В Петербурге на кладбище установили памятник главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину

В Петербурге на Пороховском кладбище установили памятник главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Об этом сообщило издание 47 News.
На могиле Пригожина появилась его бронзовая фигура в полный рост. На ней можно увидеть три награды, которые погибший получил при жизни — звезды Героя России, ЛНР и ДНР.
Монумент создали в петербургской компании «Нэнси». Кто именно стал автором скульптуры, неизвестно. Официальное открытие скульптуры произойдет 1 июня в день рождения Пригожина.
Ранее на могиле Пригожина уже установили обелиск из гранитного камня с его именем и эмблемой ЧВК «Вагнер» и девизом «Кровь. Честь. Справедливость. Родина. Отвага» — копией шеврона бойцов организации. По информации СМИ, он стоил около 9-10 млн рублей.
Кроме того, в апреле памятник Пригожину и командиру вагнеровцев Дмитрию Уткину воздвигли в Краснодарском крае, неподалеку от полигона Молькино в Горячем Ключе. Первый же монумент в честь Пригожина и Уткина возник еще в сентябре 2023 года на месте крушения частного самолета Embraer 135 в Тверской области.