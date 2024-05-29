В Петербурге на кладбище установили памятник главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину

Сегодня в 02:37
Кадр: Форпост Северо-Запад/YouTube

В Петербурге на Пороховском кладбище установили памятник главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. Об этом сообщило издание 47 News.

На могиле Пригожина появилась его бронзовая фигура в полный рост. На ней можно увидеть три награды, которые погибший получил при жизни — звезды Героя России, ЛНР и ДНР.

Монумент создали в петербургской компании «Нэнси». Кто именно стал автором скульптуры, неизвестно. Официальное открытие скульптуры произойдет 1 июня в день рождения Пригожина.

Ранее на могиле Пригожина уже установили обелиск из гранитного камня с его именем и эмблемой ЧВК «Вагнер» и девизом «Кровь. Честь. Справедливость. Родина. Отвага» — копией шеврона бойцов организации. По информации СМИ, он стоил около 9-10 млн рублей.

Кроме того, в апреле памятник Пригожину и командиру вагнеровцев Дмитрию Уткину воздвигли в Краснодарском крае, неподалеку от полигона Молькино в Горячем Ключе. Первый же монумент в честь Пригожина и Уткина возник еще в сентябре 2023 года на месте крушения частного самолета Embraer 135 в Тверской области.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами