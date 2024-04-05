В Краснодарском крае установили памятник руководителям ЧВК «Вагнер»

Вчера в 23:14
Фото: "ЧВК Вагнер. Сводки"/Telegram

В Краснодарском крае неподалеку от полигона Молькино в Горячем Ключе установили памятник руководителям ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину и Дмитрию Уткину. Об этом рассказали в телеграм-канале военной компании.

Монумент появился около мемориальной часовни, построенной в память о бойцах ЧВК «Вагнер» на закрытой территории. Он состоит из двух фигур погибших. На постаменте скульптур написаны позывные Пригожина и Уткина — Первый и Девятый.

В Екатеринодарской епархии сообщили «Коммерсанту», что часовня построена на частной земле и не относится к местной епархии. Богослужения там проводят священники, который приглашает компания.

Место для возведения часовни «вагнеровцы» выбрали неслучайно. На полигоне Молькино ранее базировалась ЧВК «Вагнер». Кроме того, рядом с Горячим Ключом находится кладбище, где хоронили бойцов, у которых нет родных.

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