Москвичам начали рассылать электронные повестки на Mos.ru

Председатель коллегии адвокатов «Призывник» Денис Кокшаров пояснил MSK1.ru, что такие уведомления носят информационный характер и по содержанию дублируют бумажные повестки. «В то же самое время здесь возникает вообще о законности направления таких повесток, потому что у нас реестр повесток еще пока не работает», — отметил он.