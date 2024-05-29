Москвичам начали рассылать электронные повестки на Mos.ru

Москвичам начали приходить электронные повестки через портал Mos.ru. Об этом сообщает MSK1.ru со ссылкой на читателей.
Житель столицы прислал изданию скриншот уведомления, которое пришло ему на Mos.ru. В нем говорится, что перед походом в военкомат получателю необходимо сдать в поликлинике, к которой он прикреплен, необходимые анализы — крови и мочи, флюрографию, электрокардиограмму, маркеры гепатита «B» и «C» и другие.
В письме указана ссылка с электронной подписью военкома и требованием прийти в установленные сроки военкомат. Также читателю пришла повторная повестка, в которой сообщается об административной и уголовной ответственности за неявку.
Представитель Минцифры сказал, что на «Госуслугах» электронные повестки не рассылают. При этом в министерстве подтвердили, что такая практика есть на Mos.ru.
Председатель коллегии адвокатов «Призывник» Денис Кокшаров пояснил MSK1.ru, что такие уведомления носят информационный характер и по содержанию дублируют бумажные повестки. «В то же самое время здесь возникает вообще о законности направления таких повесток, потому что у нас реестр повесток еще пока не работает», — отметил он.
«Так как уведомления не привязаны к реестру воинского учета и реестру электронных повесток, они не влекут юридическую обязанность явки. Однако пока нет устойчивой правоприменительной практики, которая бы позволила однозначно сделать выводы о законности таких уведомлений», — поясняет Msk1.ru.
Еще в прошлый весенний призыв депутат Андрей Картаполов говорил, что призывникам могут отправлять сразу две повестки — бумажную и электронную. При этом электронные повестки пока не имеют юридической силы, а бумажная форма останется «основной», пока не заработает единый реестр военнообязанных.
Весенний призыв в России начался 1 апреля и продлится до 15 июля. Согласно указу президента, в армию планируют набрать 150 тыс. срочников — это на 3 тыс. больше, чем в прошлом году. «Афиша Daily» рассказывала о нововведениях нынешнего призыва, возрасте призывников, электронных повестках, наказании за неявку и основаниях для отсрочки.