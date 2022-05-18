В сети появилась карта с утекшими данными из ГИБДД, ВТБ, Avito и СДЭК

В сеть утекли персональные данные пользователей из ГИБДД, СДЭКа, Avito, Wildberries, «Билайна», ВТБ и других источников. На это обратили внимание в Forbes.

Так, в интернете появилась новая версия сайта с интерактивной картой, на которой ранее была опубликована слитая информация о пользователях «Яндекс.Еды». Она включает в себя адреса, номера телефонов, VIN-номера автомобилей и другие данные.

Forbes отмечает, что в списки публичных людей попали номера телефонов и адреса Ксении Собчак, Петра Дерипаски (сына бизнесмена Олега Дерипаски) и еще около 30 известных людей.

«Суд оштрафовал „Яндекс.Еду“ на 60 тыс. рублей за утечку данных клиентов, то есть наши адреса доставки и личностные данные стоят 0,009 рубля за пользователя (6 397 035 пользователей)», — написали создатели сайта, добавив, что в настоящее время «конфиденциальность не ценится».

В «Яндекс.Еде» сообщили, что никаких новых инцидентов утечки информации зафиксировано не было. В Wildberries также заявили, что все данные находятся в полной сохранности.

22 марта в сети появилась карта с данными клиентов «Яндекс.Еды». Об утечке информации сервис сообщил еще 1 марта и пообещал сделать все возможное, чтобы минимизировать распространение данных.

23 марта Роскомнадзор составил административный протокол в отношении сервиса доставки «Яндекс.Еда» за нарушение законодательства о персональных данных. Тогда же «Сетевые свободы» объявили о старте сбора обращений граждан, которые нашли себя в утекших данных.

21 апреля Мировой суд в Москве по заявлению Роскомнадзора оштрафовал на 60 тыс. рублей «Яндекс.Еду».