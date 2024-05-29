Режиссер «Великого Гэтсби» Баз Лурманн отказался от экранизации «Мастера и Маргариты»

Как бы то ни было, режиссер не теряет надежды когда‑нибудь вернуться к проекту. «Эта книга преследует меня со времен „Ромео + Джульетта“. Она то появляется в моей жизни, то исчезает из нее. Я не могу обещать, что это фильм, который обязательно сниму. Но было бы неискренним сказать, что я не возвращаюсь к нему снова и снова», — рассказал Лурманн на фестивале Red Sea в декабре 2023 года.