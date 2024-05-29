Режиссер «Великого Гэтсби» Баз Лурманн отказался от экранизации «Мастера и Маргариты»

Режиссер фильмов «Великий Гэтсби», «Элвис» и «Мулен Руж» Баз Лурманн отказался от планов экранизировать классический роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» из‑за проблем с правами на произведение, сообщает Variety.
Постановщик заявил о работе над адаптацией книги в 2019 году. Продюсированием ленты должна была заняться компания Лурманна Baz & Co, а также Светлана Мигунова-Дали, которой принадлежали права на роман. Однако тогда проект не продвинулся и продюсеры потеряли к нему интерес.
Теперь Лурманн окончательно покидает проект из‑за проблем с правами на книгу. Из‑за скорого истечения срока действия опциона на роман студия хотела приступить к работе над картиной к весне 2025-го, однако от этих планов отказались.
Как бы то ни было, режиссер не теряет надежды когда‑нибудь вернуться к проекту. «Эта книга преследует меня со времен „Ромео + Джульетта“. Она то появляется в моей жизни, то исчезает из нее. Я не могу обещать, что это фильм, который обязательно сниму. Но было бы неискренним сказать, что я не возвращаюсь к нему снова и снова», — рассказал Лурманн на фестивале Red Sea в декабре 2023 года.
В январе 2024-го в российский прокат вышла экранизация «Мастера и Маргариты» режиссера Михаила Локшина. К середине апреля сборы картины в стране превысили 2,3 млрд рублей. При этом авторы, которые участвовали в создании картины, но покинули Россию, не получают гонораров от проката ленты.