Минкульт: авторы фильма «Мастер и Маргарита», уехавшие из России, не получают гонорар от проката

Авторы, которые участвовали в создании фильма «Мастер и Маргарита», но покинули Россию, не получают гонорары от проката картины. Об этом глава Минкульта Ольга Любимова заявила на встрече с участниками программы поддержки сценаристов «Автор».
«Из‑за одного человека, который уехал из нашей страны и написал какие‑то посты, мы не должны оставлять зрителей без картины, а всю команду — без своего детища. Есть еще важный момент — никаких денег, что были получены в прокате, никто, кто уехал, не получает», — цитирует ее слова ТАСС.
Любимова назвала картину «огромным проектом», в который из бюджета вложили около 1 млрд рублей. Над фильмом трудились около 200 человек, и для всех них «это общий ребенок», добавила министр.
«Менялся режиссер, менялся сценарий, менялась команда, и, тем не менее, команда продюсеров закончила проект вне зависимости от того, как повел себя режиссер и выступил. Мы давно и все вместе приняли решение, что картины, которые сделаны, которые получили [прокатное] удостоверение, могут выходить в прокат», — заявила она.
Судя по словам Любимовой гонорар не достался и режиссеру Михаилу Локшину, который приезжал в Россию на съемки фильма, а после их завершения в конце 2021 года уехал в США. Локшин осуждал военную операцию на Украине, называя ее трагедией, и выступал за выплату репараций Украине.
Фильм «Мастер и Маргарита» вышел в российский прокат 25 января, а к середине апреля сборы картины в стране превысили 2,3 млрд рублей.