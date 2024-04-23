Минкульт: авторы фильма «Мастер и Маргарита», уехавшие из России, не получают гонорар от проката

«Из‑за одного человека, который уехал из нашей страны и написал какие‑то посты, мы не должны оставлять зрителей без картины, а всю команду — без своего детища. Есть еще важный момент — никаких денег, что были получены в прокате, никто, кто уехал, не получает», — цитирует ее слова ТАСС.