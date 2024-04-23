Минкульт: авторы фильма «Мастер и Маргарита», уехавшие из России, не получают гонорар от проката

Сегодня в 21:33
Фото: «Марс Медиа Энтертейнмент»

Авторы, которые участвовали в создании фильма «Мастер и Маргарита», но покинули Россию, не получают гонорары от проката картины. Об этом глава Минкульта Ольга Любимова заявила на встрече с участниками программы поддержки сценаристов «Автор».

«Из‑за одного человека, который уехал из нашей страны и написал какие‑то посты, мы не должны оставлять зрителей без картины, а всю команду — без своего детища. Есть еще важный момент — никаких денег, что были получены в прокате, никто, кто уехал, не получает», — цитирует ее слова ТАСС.

Любимова назвала картину «огромным проектом», в который из бюджета вложили около 1 млрд рублей. Над фильмом трудились около 200 человек, и для всех них «это общий ребенок», добавила министр.

«Менялся режиссер, менялся сценарий, менялась команда, и, тем не менее, команда продюсеров закончила проект вне зависимости от того, как повел себя режиссер и выступил. Мы давно и все вместе приняли решение, что картины, которые сделаны, которые получили [прокатное] удостоверение, могут выходить в прокат», — заявила она.

Судя по словам Любимовой гонорар не достался и режиссеру Михаилу Локшину, который приезжал в Россию на съемки фильма, а после их завершения в конце 2021 года уехал в США. Локшин осуждал военную операцию на Украине, называя ее трагедией, и выступал за выплату репараций Украине.

Фильм «Мастер и Маргарита» вышел в российский прокат 25 января, а к середине апреля сборы картины в стране превысили 2,3 млрд рублей.

Подробности по теме
Похорошела при Воланде: почему Москва в «Мастере и Маргарите» не похожа на реальную
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами