«Это не любовь»: вышел новый трейлер «Видов доброты» Йоргоса Лантимоса

Сегодня в 16:09
Фото: Searchlight Pictures UK/YouTube

Searchlight Pictures опубликовала новый трейлер к фильму «Виды доброты». Его премьер а состоится 21 июня.

Ролик представляет собой триптих историй о человеке без выбора, пытающемся взять свою жизнь в собственные руки. Сюжет расскажет сразу три истории:

  • о человеке без выбора, который пытается взять под контроль свою жизнь;
  • о полицейском, встревоженном тем, что его жена вернулась к нему и кажется другим человеком;
  • о женщине, решившей найти конкретного человека, которому суждено стать неким духовным лидером.

Главные роли исполнили Эмма Стоун, Джесси Племонс, Уиллем Дефо, Маргарет Куолли, Хон Чау, Джо Элвин, Мамуду Ати и Хантер Шефер. Режиссером стал Йоргос Лантимос, который недавно вместе с Searchlight Pictures снял «Бедных-несчастных».

Ранее стало известно еще об одном проекта Лантимоса с Эммой Стоун — ремейке корейской комедии «Спасти зеленую планету!». Съемки картины начнутся летом 2024 года в Великобритании и Нью-Йорке.

Подробности по теме
«Виды доброты»: три Эммы Стоун, три Джесси Племонса, три Уиллема Дефо в гостях у Лантимоса
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами