«Это не любовь»: вышел новый трейлер «Видов доброты» Йоргоса Лантимоса

Searchlight Pictures опубликовала новый трейлер к фильму «Виды доброты». Его премьер а состоится 21 июня.
Ролик представляет собой триптих историй о человеке без выбора, пытающемся взять свою жизнь в собственные руки. Сюжет расскажет сразу три истории:
- о человеке без выбора, который пытается взять под контроль свою жизнь;
- о полицейском, встревоженном тем, что его жена вернулась к нему и кажется другим человеком;
- о женщине, решившей найти конкретного человека, которому суждено стать неким духовным лидером.
Главные роли исполнили Эмма Стоун, Джесси Племонс, Уиллем Дефо, Маргарет Куолли, Хон Чау, Джо Элвин, Мамуду Ати и Хантер Шефер. Режиссером стал Йоргос Лантимос, который недавно вместе с Searchlight Pictures снял «Бедных-несчастных».
Ранее стало известно еще об одном проекта Лантимоса с Эммой Стоун — ремейке корейской комедии «Спасти зеленую планету!». Съемки картины начнутся летом 2024 года в Великобритании и Нью-Йорке.