Йоргос Лантимос снимет ремейк фильма «Спасти зеленую планету!»

Режиссер «Бедных-несчастных» Йоргос Лантимос снимет ремейк южнокорейской фантастической комедии «Спасти зеленую планету!». Об этом сообщает Variety.
Съемки ленты начнутся в Великобритании и Нью-Йорке этим летом. Она станет уже четвертой совместной работой Лантимоса с Element Pictures.
Сюжет рассказывает о разочарованном молодом человеке, который похищает и пытает бизнесмена, считая его частью инопланетного вторжения.
Похититель, его преданная девушка, бизнесмен и частный детектив оказываются вовлечены в схватку острых умов. Сценарий ремейка написал Уилл Трейси («Наследники», «Меню»).
Последний фильм Лантимоса «Бедные-несчастные» получил высокую оценку со стороны критиков, а также удостоился ряда кинопремий, номинаций и включений в списки лучших кинолент года.