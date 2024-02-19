Йоргос Лантимос снимет ремейк фильма «Спасти зеленую планету!»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:31
Фото: Variety/YouTube

Режиссер «Бедных-несчастных» Йоргос Лантимос снимет ремейк южнокорейской фантастической комедии «Спасти зеленую планету!». Об этом сообщает Variety.

Съемки ленты начнутся в Великобритании и Нью-Йорке этим летом. Она станет уже четвертой совместной работой Лантимоса с Element Pictures.

Сюжет рассказывает о разочарованном молодом человеке, который похищает и пытает бизнесмена, считая его частью инопланетного вторжения.

Похититель, его преданная девушка, бизнесмен и частный детектив оказываются вовлечены в схватку острых умов. Сценарий ремейка написал Уилл Трейси («Наследники», «Меню»).

Последний фильм Лантимоса «Бедные-несчастные» получил высокую оценку со стороны критиков, а также удостоился ряда кинопремий, номинаций и включений в списки лучших кинолент года.

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