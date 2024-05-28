К «Титанику» вновь собираются спустить батискаф после крушения «Титана»

Для реализации идеи бизнесмен обратился к основателю и главе компании Triton Submarines Патрику Лейхи. «Он позвонил мне и сказал: „Нам нужно построить подлодку, которая будет в состоянии многократно и безопасно погружаться на глубину и продемонстрировать всему миру, что это можно сделать, а ‚Титан‘ был просто бандурой“», — рассказал Лейхи.