К «Титанику» вновь собираются спустить батискаф после крушения «Титана»

Миллиардер Ларри Коннор из Огайо собирается повторить спуск к затонувшему «Титанику». Об этом сообщает The Wall Street Journal.
«Я хочу показать людям во всем мире, что, несмотря на то что океан чрезвычайно силен, он может быть прекрасным и приятным и действительно меняющим жизнь, если подойти к этому правильно», — сказал он.
Для реализации идеи бизнесмен обратился к основателю и главе компании Triton Submarines Патрику Лейхи. «Он позвонил мне и сказал: „Нам нужно построить подлодку, которая будет в состоянии многократно и безопасно погружаться на глубину и продемонстрировать всему миру, что это можно сделать, а ‚Титан‘ был просто бандурой“», — рассказал Лейхи.
По словам Коннора, Лейхи придумывал и проектировал батискаф более 10 лет. Теперь же они готовы оба спуститься более чем на 12 400 футов (около 3,7 км) к месту кораблекрушения на двухместном батискафе Triton 4000/2 Abyssal Explorer стоимостью 20 млн долларов.
18 июня 2023 года во время спуска к «Титанику» пропал туристический аппарат «Титан». Связь с ним была потеряна примерно через 1 час 45 минут после его погружения.
Вечером 22 июня Береговая охрана США заявила, что обнаружила пять крупных обломков батискафа. В компании OceanGate заявили, что считают всех пассажиров подлодки погибшими, и выразили соболезнования родственникам. Специалисты предполагают, что «Титан» был разрушен «катастрофической имплозией»: корпус не выдержал давления и был сжат толщей воды.
На борту было пять человек, среди которых 58-летний миллиардер Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзада Давуд со своим 19-летним сыном Сулеманом и исследователь Поль-Анри Наржоле. Управлял подлодкой основатель компании OceanGate Стоктон Раш, женатый на праправнучке пары, погибшей на борту «Титаника» в 1912 году.